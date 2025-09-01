Регулятор схвалив експериментальне об'єднання п'яти інвестфондів Inzhur в один

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 вересня 2025, 18:35

Регулятор схвалив експериментальне об'єднання п'яти інвестфондів Inzhur в один

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила пілотний проєкт з консолідації активів п'яти інвестиційних фондів нерухомості компанії Inzhur в один об'єднаний фонд під назвою «Inzhur REIT». Ця ініціатива, спрямована на популяризацію інвестиційних можливостей в Україні, дозволить передати активи напряму, уникнувши традиційної процедури ліквідації. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила пілотний проєкт з консолідації активів п'яти інвестиційних фондів нерухомості компанії Inzhur в один об'єднаний фонд під назвою «Inzhur REIT».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що об'єднують і з якою метою

Новий фонд «Inzhur REIT» стане правонаступником п'яти фондів: 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Житній та Inzhur Ocean. Його активи складаються з об'єктів комерційної нерухомості, які здаються в оренду таким великим мережам, як «Сільпо», «Фора», Novus, Comfy та McDonald's.

Водночас фонд Inzhur Energy, що займається будівництвом електростанцій, залишиться окремою юридичною особою і не увійде до об'єднаного фонду.

Параметри нового фонду та амбіції засновника

Термін дії об'єднаного фонду «Inzhur REIT» встановлено до 20 травня 2045 року. Запланована дохідність для інвесторів становить 9,5% річних у доларах США, а запланований обсяг емісії інвестиційних сертифікатів — 10 млрд грн.

Засновник компанії Андрій Журжій заявив про стратегічну мету — навчити інвестувати в комерційну нерухомість 1 мільйон українців протягом трьох років, пропонуючи мінімальну суму вкладень від 10 гривень.

Контекст та плани з приватизації

Компанія Inzhur, що з'явилася на ринку у 2022 році, стала першою українською REIT-компанією і наразі управляє активами на суму 3,67 млрд грн.

Варто зазначити, що деякі з фондів, що об'єднуються (зокрема, Inzhur Житній та Inzhur Ocean), були створені для залучення коштів інвесторів під амбітні проєкти з приватизації Житнього ринку та ТРЦ «Ocean Plaza» у Києві. Інвесторам у ці проєкти обіцяли дохідність до 20% річних, хоча кошти на викуп об'єктів ще не зібрано.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 вересня 2025, 22:31
#
«Інвесторам у ці проєкти обіцяли дохідність до 20% річних,
хоча кошти на викуп об'єктів ще не зібрано»

Інвесторам обіцяли дохідність до 20% річних, а по факту 0% річних.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами