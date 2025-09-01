Регулятор схвалив експериментальне об'єднання п'яти інвестфондів Inzhur в один

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила пілотний проєкт з консолідації активів п'яти інвестиційних фондів нерухомості компанії Inzhur в один об'єднаний фонд під назвою «Inzhur REIT». Ця ініціатива, спрямована на популяризацію інвестиційних можливостей в Україні, дозволить передати активи напряму, уникнувши традиційної процедури ліквідації. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що об'єднують і з якою метою

Новий фонд «Inzhur REIT» стане правонаступником п'яти фондів: 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Житній та Inzhur Ocean. Його активи складаються з об'єктів комерційної нерухомості, які здаються в оренду таким великим мережам, як «Сільпо», «Фора», Novus, Comfy та McDonald's.

Водночас фонд Inzhur Energy, що займається будівництвом електростанцій, залишиться окремою юридичною особою і не увійде до об'єднаного фонду.

Параметри нового фонду та амбіції засновника

Термін дії об'єднаного фонду «Inzhur REIT» встановлено до 20 травня 2045 року. Запланована дохідність для інвесторів становить 9,5% річних у доларах США, а запланований обсяг емісії інвестиційних сертифікатів — 10 млрд грн.

Засновник компанії Андрій Журжій заявив про стратегічну мету — навчити інвестувати в комерційну нерухомість 1 мільйон українців протягом трьох років, пропонуючи мінімальну суму вкладень від 10 гривень.

Контекст та плани з приватизації

Компанія Inzhur, що з'явилася на ринку у 2022 році, стала першою українською REIT-компанією і наразі управляє активами на суму 3,67 млрд грн.

Варто зазначити, що деякі з фондів, що об'єднуються (зокрема, Inzhur Житній та Inzhur Ocean), були створені для залучення коштів інвесторів під амбітні проєкти з приватизації Житнього ринку та ТРЦ «Ocean Plaza» у Києві. Інвесторам у ці проєкти обіцяли дохідність до 20% річних, хоча кошти на викуп об'єктів ще не зібрано.