Власники McLaren викуповують частку в гоночній команді за оцінки у понад $4 мільярди

Гоночну команду McLaren Racing Ltd, яка є лідером поточного чемпіонату Формули-1, оцінили у понад $4,1 млрд в рамках угоди з викупу акцій. Це є ще одним свідченням шаленого зростання інтересу інвесторів до цього виду спорту. Про це у понеділок, 1 вересня, повідомляє Bloomberg.

Деталі угоди

Власники McLaren Group — суверенний фонд Бахрейну Mumtalakat та компанія CYVN Holdings з Абу-Дабі — отримають повний контроль над гоночною командою. Вони викуплять 30% акцій, що належали американському інвестиційному фонду MSP Sports Capital та іншим міноритарним акціонерам.

Ця угода демонструє вибухове зростання вартості команди. Для порівняння, у 2020 році MSP Sports Capital купував свою частку, виходячи з оцінки всієї команди у значно скромніші $756 мільйонів.

Бум у Формулі-1

Формула-1 переживає бум популярності, що приваблює нових фанатів та інвесторів. Цьому значною мірою сприяв успіх документального серіалу від Netflix «Formula 1: Drive to Survive» та нещодавній художній фільм «F1: The Movie» з Бредом Піттом.

Наразі McLaren, під керівництвом CEO Зака Брауна, демонструє найкращі результати за багато років. У минулому сезоні команда вперше за 26 років виграла кубок конструкторів, а її пілоти — Оскар Піастрі та Ландо Норріс — є головними претендентами на перемогу в чемпіонаті серед пілотів.

Проблеми автомобільного підрозділу

Водночас, на тлі успіхів гоночної команди, виробник елітних спорткарів McLaren Automotive Ltd, що також входить до групи, продовжує зазнавати збитків. Компанія роками страждає від нестачі коштів, через що була змушена неодноразово залучати екстрене фінансування, продавати частину своєї колекції історичних автомобілів та навіть власну штаб-квартиру у Вокінгу.