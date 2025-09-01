НБУ встановив курси гривні до іноземних валют на вівторок 2 вересня. Згідно з даними регулятора, євро та долар зросли.
1 вересня 2025, 15:31
Нацбанк встановив нові курси гривні до іноземних валют: євро подорожчало
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,3722 грн. Це на 5 копійок більше, ніж у понеділок (41,3203).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,4675, що на 27 копійок більше, ніж у понеділок (48,1960).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3904 (у понеділок курс був 11,2980).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі