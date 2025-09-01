Нацбанк встановив нові курси гривні до іноземних валют: євро подорожчало

НБУ встановив курси гривні до іноземних валют на вівторок 2 вересня. Згідно з даними регулятора, євро та долар зросли.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,3722 грн. Це на 5 копійок більше, ніж у понеділок (41,3203).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,4675, що на 27 копійок більше, ніж у понеділок (48,1960).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3904 (у понеділок курс був 11,2980).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту