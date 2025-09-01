Платина та срібло — лідери зростання до долара за сім місяців

За підсумками перших семи місяців 2025 року платина, російський рубль та срібло продемонстрували найбільше зростання відносно долара США. Водночас у лідерах падіння опинилися валюти Аргентини, Туреччини та Ефіопії. Українська гривня за цей період залишилася практично стабільною. Про це пише у Facebook фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.