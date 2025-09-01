За підсумками перших семи місяців 2025 року платина, російський рубль та срібло продемонстрували найбільше зростання відносно долара США. Водночас у лідерах падіння опинилися валюти Аргентини, Туреччини та Ефіопії. Українська гривня за цей період залишилася практично стабільною. Про це пише у Facebook фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
1 вересня 2025, 13:19
Платина та срібло — лідери зростання до долара за сім місяців
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Лідери зміцнення
Згідно з аналізом ринків, першу трійку за темпами зростання до долара США склали:
- Платина: +50,24%. Причиною називають значне перевищення попиту над пропозицією, а також можливе стримування продажів з боку Китаю до США.
- Російський рубль: +40,80%. Зростання пояснюється жорстким внутрішнім валютним контролем та очікуваннями можливого завершення війни та зняття санкцій.
- Срібло: +35,13%. Як і золото, срібло користується попитом як інструмент захисту від інфляції на тлі непередбачуваної зовнішньої політики США.
Лідери падіння
Найбільше знецінилися валюти країн, що переживають глибокі економічні трансформації або кризи:
- Аргентинське песо: -22,8%. Падіння є наслідком «шокової терапії» та переходу до ринкової економіки за президента Мілея.
- Турецька ліра: -13,85%. Знецінення є результатом монетарної політики та високої інфляції в країні.
- Ефіопський бірр: -11,08%. Валюта продовжує слабшати після переходу до плаваючого курсу в липні 2024 року.
Гривня
Українська гривня за сім місяців 2025 року продемонструвала стабільність, зміцнившись до долара на 0,03%.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі