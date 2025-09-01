Ціни на нафту застигли в очікуванні: загрози поставок з росії врівноважуються слабким попитом

Ціни на нафту у понеділок торгувалися у вузькому діапазоні, оскільки занепокоєння щодо зростання світового видобутку та впливу американських мит на попит врівноважували ризики перебоїв у постачанні, пов'язані з посиленням атак на енергетичну інфраструктуру росії. Про це 1 вересня повідомляє Reuters.

Динаміка цін та ключові фактори

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні $67,18 за барель, а американська WTI — $63,73. У серпні обидві марки нафти зафіксували перше падіння за чотири місяці, втративши 6% або більше, через побоювання щодо збільшення пропозиції з боку ОПЕК+.

На ринку одночасно діють різноспрямовані фактори:

Фактори підтримки (бичачі): Загострення війни в Україні. Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь на російські атаки по енергетичних об'єктах, що може призвести до нових ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Щотижневі відвантаження нафти з російських портів вже впали до чотиритижневого мінімуму.

Фактори тиску (ведмежі): Слабкі економічні дані з Азії. Дані за серпень показали, що виробнича активність у Китаї, Японії та Південній Кореї слабшає, що створює ризики для попиту. Крім того, видобуток нафти в США у червні досяг нового історичного максимуму.

У фокусі інвесторів

Інвестори очікують на низку ключових подій цього тижня, які можуть визначити подальший напрямок цін. Серед них — зустріч членів ОПЕК+ 7 вересня, яка дасть сигнали щодо подальшої політики видобутку, та звіт з ринку праці США, що є важливим індикатором здоров'я американської економіки.

Також ринки уважно стежитимуть за зустріччю лідерів Індії та росії в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на тлі тиску США на Нью-Делі з вимогою скоротити закупівлі російської нафти.