Долар та євро додали 3−5 копійок у понеділок, 1 вересня, якщо порівнювати із попереднім банківським днем. Про це свідчать дані «Мінфіну».
1 вересня 2025, 10:38
Курс валют на понеділок: долар та євро трохи зросли
У банках котирування гривні до долара становлять 41,10−41,59 грн (+4 копійки у продажу). Євро купують за 48,00 грн (+5 коп.), а продають за 48,70 грн (+5 коп.).
В обмінниках долар торгується за 41,30−41,38, євро — 48,28−48,48 грн (+3 коп).
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,43−48,45 грн/євро.
Офіційний курс НБУ: 41,32 грн за долар й 48,20 грн за євро.
