1 вересня 2025, 11:05

Акції Samsung та SK Hynix впали після посилення експортних обмежень США щодо Китаю

Акції провідних південнокорейських виробників чипів Samsung Electronics та SK Hynix зазнали значного падіння у понеділок. Це сталося після того, як адміністрація США відкликала дозволи, що дозволяли компаніям постачати американське обладнання на свої заводи в Китаї без отримання окремих ліцензій на кожну поставку. Про це пише Financial Times.

Акції провідних південнокорейських виробників чипів Samsung Electronics та SK Hynix зазнали значного падіння у понеділок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скасування привілеїв та реакція ринку

Акції SK Hynix впали майже на 5%, тоді як котирування Samsung Electronics знизилися на понад 2%. Причиною стало рішення уряду США позбавити компанії статусу «перевіреного кінцевого користувача» (validated end user).

Цей статус, наданий за часів адміністрації Джо Байдена, дозволяв двом найбільшим у світі виробникам чипів пам'яті вільно постачати американське обладнання на свої китайські заводи. Тепер же Міністерство торгівлі США заявило, що «закрило цю шпарину» і вимагатиме від компаній отримувати ліцензії на кожну експортну операцію.

Наслідки для виробництва в Китаї

Це рішення напряму вплине на великі виробничі потужності південнокорейських гігантів у Китаї. Зокрема, йдеться про:

Завод Samsung у Сіані, який виробляє близько 30% усієї флеш-пам'яті NAND компанії.

Заводи SK Hynix у містах Усі та Далянь, що відповідають за 35% виробництва оперативної пам'яті DRAM та 37% NAND відповідно.

У Міністерстві торгівлі США зазначили, що планують видавати ліцензії для підтримки роботи існуючих фабрик, але не дозволятимуть розширення їхніх потужностей чи технологічної модернізації. Аналітики вважають, що хоча короткостроковий вплив на виробництво буде обмеженим, у довгостроковій перспективі компаніям доведеться серйозно переглянути доцільність своїх операцій у Китаї.

Чому це важливо

Це рішення адміністрації Трампа є значною ескалацією в технологічній війні США проти Китаю. Воно демонструє, що Вашингтон готовий посилювати тиск, навіть якщо це створює проблеми для компаній з країн-союзників.

  • Для Samsung та SK Hynix це серйозний удар. Вони опинилися між двох вогнів. З одного боку, вони залежать від американського обладнання для своїх заводів. З іншого — величезна частина їхнього виробництва та ринку збуту знаходиться в Китаї. Нові обмеження фактично заморожують можливість подальшого розвитку та модернізації їхніх китайських підприємств, змушуючи компанії розглядати варіанти перенесення виробництва в інші країни, що є надзвичайно дорогим та тривалим процесом.
  • Для Китаю це ще один крок, спрямований на його технологічну ізоляцію. США намагаються унеможливити будь-які шляхи, якими передові технології виробництва чипів можуть потрапити в країну, навіть через заводи союзних компаній.
  • Для глобального ринку це створює додаткову невизначеність. Обмеження на модернізацію великих заводів у Китаї може в середньостроковій перспективі призвести до дефіциту чипів пам'яті та зростання цін на них, що вплине на виробників електроніки по всьому світу.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
