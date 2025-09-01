Акції Samsung та SK Hynix впали після посилення експортних обмежень США щодо Китаю

Акції провідних південнокорейських виробників чипів Samsung Electronics та SK Hynix зазнали значного падіння у понеділок. Це сталося після того, як адміністрація США відкликала дозволи, що дозволяли компаніям постачати американське обладнання на свої заводи в Китаї без отримання окремих ліцензій на кожну поставку. Про це пише Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скасування привілеїв та реакція ринку

Акції SK Hynix впали майже на 5%, тоді як котирування Samsung Electronics знизилися на понад 2%. Причиною стало рішення уряду США позбавити компанії статусу «перевіреного кінцевого користувача» (validated end user).

Цей статус, наданий за часів адміністрації Джо Байдена, дозволяв двом найбільшим у світі виробникам чипів пам'яті вільно постачати американське обладнання на свої китайські заводи. Тепер же Міністерство торгівлі США заявило, що «закрило цю шпарину» і вимагатиме від компаній отримувати ліцензії на кожну експортну операцію.

Наслідки для виробництва в Китаї

Це рішення напряму вплине на великі виробничі потужності південнокорейських гігантів у Китаї. Зокрема, йдеться про:

Завод Samsung у Сіані, який виробляє близько 30% усієї флеш-пам'яті NAND компанії.

Заводи SK Hynix у містах Усі та Далянь, що відповідають за 35% виробництва оперативної пам'яті DRAM та 37% NAND відповідно.

У Міністерстві торгівлі США зазначили, що планують видавати ліцензії для підтримки роботи існуючих фабрик, але не дозволятимуть розширення їхніх потужностей чи технологічної модернізації. Аналітики вважають, що хоча короткостроковий вплив на виробництво буде обмеженим, у довгостроковій перспективі компаніям доведеться серйозно переглянути доцільність своїх операцій у Китаї.

Чому це важливо

Це рішення адміністрації Трампа є значною ескалацією в технологічній війні США проти Китаю. Воно демонструє, що Вашингтон готовий посилювати тиск, навіть якщо це створює проблеми для компаній з країн-союзників.