1 вересня 2025, 10:12

Акції у США стали дорожчими, ніж на піку бульбашки доткомів — WSJ

Стрімке зростання індексу S&P 500 до рекордних максимумів цього року призвело до того, що за деякими показниками американські акції зараз є найдорожчими в історії, навіть дорожчими, ніж на піку бульбашки доткомів у 2000 році. Про це пише The Wall Street Journal.

Стрімке зростання індексу S&P 500 до рекордних максимумів цього року призвело до того, що за деякими показниками американські акції зараз є найдорожчими в історії, навіть дорожчими, ніж на піку бульбашки доткомів у 2000 році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордна оцінка та концентрація ринку

Наразі інвестори платять більше, ніж будь-коли, за кожен долар виручки, яку генерують компанії з індексу. Показник ціна/виручка для S&P 500 сягнув рекордної позначки у 3,23.

Співвідношення ціни до прибутку, хоч і не є рекордним, також знаходиться на екстремально високому рівні — 22,5, порівняно із середнім значенням у 16,8 з 2000 року.

Ця висока оцінка значною мірою зумовлена домінуванням кількох технологічних гігантів. На кінець липня 10 найбільших компаній складали рекордні 39,5% від загальної вартості індексу S&P 500.

Думки аналітиків

Багато інвесторів вважають, що висока ціна на акції таких компаній, як Nvidia та Microsoft, є виправданою завдяки їхньому стрімкому зростанню.

«Я не надто хвилююся через це. Велике питання в тому, що може статися, якщо ситуація зміниться», — зазначив Стів Соснік, головний стратег Interactive Brokers.

Він попереджає, що поєднання дуже високих оцінок та «переповнених» угод робить ринок вразливим до тривалого спаду, як це було у квітні, коли новини про мита Трампа спричинили розпродаж, і акції техногігантів впали сильніше за ринок.

Водночас не всі акції виглядають дорогими. Аналітики зазначають, що якщо розглядати середньостатистичну компанію в індексі, а не лише гігантів, то її оцінка не є екстремальною.

«У якийсь момент оцінки, як правило, починають мати значення, і очікування, закладені в ці оцінки, стають настільки драматичними, що їх буде дуже важко виправдати», — вважає Марк Джамброне з Barrow Hanley Global Investors, який бачить багато привабливих можливостей поза межами мега-капіталізованих технологічних компаній.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
