Цінові війни та уповільнення продажів: прибуток BYD впав уперше за три роки

Китайський гігант BYD, найбільший у світі виробник електромобілів, повідомив про перше за понад три роки квартальне падіння прибутку. На фінансові результати компанії вплинули жорстокі цінові війни на внутрішньому ринку Китаю та уповільнення продажів. Про це пише Ліга із посиланням на звіт компанії.

Фінансові показники та проблеми

Згідно зі звітом, у другому кварталі 2025 року чистий прибуток BYD склав 6,4 млрд юанів ($894,7 млн), що на 29,9% менше, ніж роком раніше. Це різкий контраст з першим кварталом, коли прибуток компанії зріс більш ніж удвічі.

Водночас виторг за квартал збільшився на 14% до 200,9 млрд юанів, що свідчить про те, що компанія продовжує нарощувати продажі, але з меншою рентабельністю. Значні знижки на автомобілі в Китаї призвели до падіння валової маржі до 16,3% — найнижчого показника з 2023 року.

Уповільнення на внутрішньому ринку та надія на експорт

Проблеми компанії поглиблюються тим, що в липні продажі BYD на внутрішньому ринку Китаю впали третій місяць поспіль, а обсяги виробництва скоротилися вперше за 17 місяців. Це ставить під сумнів досягнення амбітної мети компанії продати 5,5 млн автомобілів за рік (за перші сім місяців продано 2,5 млн).

Частковою компенсацією для BYD стає зростання продажів на закордонних ринках. Компанія активно збільшує постачання до Європи та Південно-Східної Азії. Зокрема, як повідомило китайське агентство «Сіньхуа», таїландський підрозділ BYD нещодавно вперше експортував партію електромобілів до Великої Британії, Німеччини та Бельгії.

Чому це важливо

Фінансовий звіт BYD є потужним сигналом про кризу на найбільшому у світі ринку електромобілів. Той факт, що навіть беззаперечний лідер ринку, який випередив Tesla за обсягами продажів, уперше за три роки фіксує падіння прибутку, свідчить про те, наскільки руйнівними є наслідки цінових війн.

Це демонструє, що китайський ринок EV досяг точки перенасичення, і епоха легкого експоненційного зростання для всіх гравців добігла кінця. Настає період жорсткої консолідації, в якому виживуть лише найсильніші та найефективніші компанії.