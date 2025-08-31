Електромобілі в Китаї досягли переломного моменту, зайнявши 51% ринку

Електромобілі досягли переломного моменту в Китаї. Зараз вони становлять більшу частину ринку нових автомобілів, збільшивши свою частку на ринку до 51%. Про це повідомляє electrek.

Китай залишається ключовим центром світового ринку електромобілів: саме там виробляють і продають більшість акумуляторних електрокарів (BEV) та плагін-гібридів (PHEV).

У 2024 році світове виробництво електромобілів досягло близько 17 мільйонів автомобілів, з яких близько 12 мільйонів припадає на Китай — понад 70% від загального світового обсягу.

Приблизно 11 млн з 12 млн електромобілів також було продано в Китаї. Решта була експортована на інші ринки.

Згідно з даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), продажі електромобілів досягли понад 50% частки ринку за кожний з останніх п'яти місяців.

З початку року частка ринку електромобілів становить 51% від продажів нових автомобілів у Китаї. Це часто розглядається як переломний момент, який швидко призведе до домінування продажів електромобілів на всьому ринку.

Наприклад, у 2020 році продажі електромобілів досягли понад 50% частки ринку в Норвегії, а до 2024 року вони становили 90%.

Акумуляторні електромобілі (BEV) також швидко зростають і вже становлять більшу частину продажів електромобілів у Китаї. BEV займають 31% ринку легкових автомобілів Китаю.

Наслідки для світового ринку

Китайські виробники працюють у найбільш конкурентному середовищі, що змушує їх створювати все кращі продукти. Це створює серйозну загрозу для автовиробників у Північній Америці та Європі.

Яскравим прикладом є Tesla, продажі якої в Китаї знизилися, попри зростання загального ринку електромобілів у країні. Це демонструє, що навіть місцеве виробництво не гарантує конкурентоспроможність на цьому ринку.

