Tesla виводить на європейський ринок оновлену Model Y Performance

Компанія Tesla оголосила про старт продажів нової версії електрокросовера Model Y Performance в Європі. Поставки автомобілів розпочнуться вже у вересні, повідомляє electrek.

Оновлена модель пропонує значні покращення як у продуктивності, так і в дизайні.

Основні характеристики

Прискорення. Розгін від 0 до 100 км/год тепер займає всього 3,5 секунди (порівняно з 4,8 секунди у стандартної моделі) завдяки збільшеній потужності до 460 к.с.

Запас ходу. За даними Tesla, автомобіль зберігає високу ефективність, пропонуючи запас ходу до 580 км за циклом WLTP. Також він може поповнити запас енергії на 243 км всього за 15 хвилин заряджання.

Зміни в дизайні. Модель отримала агресивніший вигляд завдяки переробленим передньому та задньому бамперам, а також новим 21-дюймовим дискам «Arachnid 2.0». В салоні з'явився збільшений до 16 дюймів сенсорний екран з підвищеною роздільною здатністю та спортивні сидіння з регульованими подовжувачами для стегон.

Технологічні оновлення. Tesla додала в Model Y Performance вдосконалену підвіску з електронними амортизаторами та новий режим «Stability Assist Mode», який дозволяє водієві налаштовувати контроль тяги відповідно до стилю водіння та дорожніх умов.

Ціна

Нова Model Y Performance вже доступна для замовлення на європейському ринку, а її стартова ціна в Німеччині починається від 62 000 євро.

