Обсяг транзакцій у мережі Ethereum досяг чотирирічного максимуму

У серпні 2025 року загальний обсяг транзакцій в блокчейні Ethereum перевищив $320 млрд і сягнув найвищого рівня за останні чотири роки. Це свідчить про значне зростання активності в мережі, повідомляє The Block.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Фактори зростання

Згідно з аналізом, сплеск обсягів транзакцій головним чином обумовлений двома ключовими факторами:

Зростання стейблкоїнів. Значна частина обсягу припадає на перекази стейблкоїнів, таких як USDT та USDC. Це вказує на те, що користувачі активно використовують Ethereum для великих фінансових операцій, трейдингу та як «тиху гавань» на тлі ринкової волатильності.

Децентралізовані фінанси (DeFi). Також зросла активність на децентралізованих біржах (DEX) та в протоколах DeFi, що підкреслює зростаючу роль Ethereum як основної інфраструктури для децентралізованих фінансових програм.

30-денні транзакції також встановили нові максимуми, тоді як щомісячна кількість активних адрес ETH досягла своєї другої найвищої точки за всю історію. Витрати на транзакції в мережі Ethereum також наблизилися до п’ятирічного мінімуму, що сприяє зростанню активності в мережі.

Корпоративні цифрові активи стали додатковим драйвером зростання. Сукупні запаси ефіру у публічних компаній збільшилися з приблизно $4 млрд на початку серпня до понад $12 млрд наприкінці місяця. Основний внесок у це зростання зробили інвестиції компаній BitMine Immersion та SharpLink Gaming.

Цей новий рекорд підтверджує, що Ethereum залишається ключовою платформою в екосистемі криптовалют, демонструючи свою стійкість та зростаючу корисність для глобальних фінансових операцій.

Аналітики провідних банків, зокрема Standard Chartered, заявляють, що ринок недооцінює Ethereum порівняно з його факторами зростання — такими як використання в корпоративних казначействах та попит на ETF, — навіть попри те, що співвідношення ETH/BTC протягом року зросло.

На момент написання новини Ethereum торгується поблизу $4 470.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що увечері 24 серпня 2025 року курс Ethereum оновив історичний максимум, досягнувши в моменті позначки $4 956.