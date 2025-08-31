США ускладнюють виробництво чипів для Samsung та SK Hynix у Китаї

США скасовують дозволи для південнокорейських компаній Samsung і SK Hynix, що дозволяли їм отримувати американське обладнання для виробництва напівпровідників у Китаї. Це рішення ускладнить діяльність цих компаній і є частиною ширших торговельних обмежень, повідомляє Reuters.

Компаніям тепер доведеться отримувати окремі ліцензії для придбання обладнання. Раніше вони мали винятки із загальних обмежень, запроваджених Міністерством торгівлі США.

Міністерство торгівлі заявило, що хоча заявки на ліцензії для підтримки існуючих заводів у Китаї будуть задовольнятися, дозволи на розширення виробничих потужностей або оновлення технологій видавати не плануються.

SK Hynix повідомила, що підтримує «тісний зв'язок» з урядами Південної Кореї та США, щоб мінімізувати вплив на свій бізнес. Samsung не надала коментарів.

Уряд у Сеулі звернувся до Вашингтона, наголошуючи на важливості стабільної роботи їхніх компаній у Китаї для стабільності світового ринку напівпровідників.

Вплив на американські компанії

Зміна ліцензування може негативно позначитися на продажах KLA Corp, Lam Research та Applied Materials — американських виробників обладнання.

Після оголошення акції цих компаній одразу впали:

Акції Lam знизились на 4,4%,

Applied Materials — на 2,9%,

KLA — на 2,8%.

Можливі вигоди

Кріс Міллер, автор книги «Війна чипів», вважає, що нові обмеження можуть бути вигідними для китайських виробників обладнання, які зможуть заповнити прогалину, а також для американської компанії Micron, прямого конкурента Samsung і SK Hynix.

Ці обмеження є частиною ширших торговельних суперечок між США та Китаєм, які впливають на глобальний ринок і ланцюжки поставок.