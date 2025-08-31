США спрощують регулювання для іноземних бірж, відкриваючи шлях для крипторинку

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) опублікувала нові роз'яснення щодо реєстрації іноземних торговельних платформ (FBOT). Це рішення дозволить неамериканським біржам, включно з платформами для торгівлі цифровими активами, отримати прямий доступ до американських клієнтів.

В.о. голови CFTC Керолайн Фам заявила, що цей крок має на меті повернути в США торговельну діяльність, яка раніше була витіснена за кордон через «регулювання через примус». Вона наголосила, що це рішення надає американським трейдерам ширший вибір та доступ до найліквідніших світових ринків.

За словами Фам, існуючі категорії реєстрації, такі як FBOT, є «найпростішим і найшвидшим рішенням», а новий консультативний документ покликаний усунути плутанину, спричинену попередніми діями CFTC, що базувалися на нових інтерпретаціях правил.

«Ми вітаємо повернення американців, які хочуть торгувати ефективно та безпечно згідно з правилами CFTC. Це є ще одним прикладом того, як CFTC продовжуватиме приносити перемоги президенту Трампу в рамках криптоспринту», — сказала Фам.

Нагадаємо, плутанина виникла через регуляторну неясність. Вона полягає в тому, чи потрібно офшорним контрагентам реєструватися не тільки як FBOT, а і як уповноважений ринок строкових контрактів (DCM).

У 2023 році Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) висунула звинувачення проти криптобіржі Binance та її тодішнього гендиректора Чанпена Чжао.

Причиною став цивільний позов за порушення Закону про товарні біржі (CEA), оскільки біржа не зареєструвалася як торгова платформа (DCM) та брокер (FCM), але при цьому активно просувала криптовалютні деривативи серед американських клієнтів.