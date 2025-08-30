Апеляційний суд США визнав недійсними більшість тарифів Трампа

Федеральний апеляційний суд у США постановив, що більшість тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом, є незаконними. Про це повідомляє CNBC.

У рішенні, ухваленому з результатом 7 проти 4, Апеляційний суд США для федерального округу постановив, що закон, на який посилався Трамп для введення тарифів, не дає йому таких повноважень.

«Основне конституційне право накладати податки, як-от тарифи, належить виключно законодавчій гілці влади. Тарифи є ключовим повноваженням Конгресу», — йдеться у рішенні суду.

Виконання рішення суду призупинено до 14 жовтня, щоб адміністрація Трампа мала час подати апеляцію до Верховного суду.

Реакція Трампа

Дональд Трамп назвав апеляційний суд «надзвичайно упередженим» і висловив упевненість, що Верховний суд ухвалить рішення на його користь.

«Якщо ці тарифи скасують, це стане справжньою катастрофою для країни. Якщо це рішення залишать чинним, воно буквально знищить Сполучені Штати Америки», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social, яка недоступна користувачам в Україні.

Трамп заявив, що тарифи залишаються чинними і висловив надію на «остаточну перемогу» в цій справі.

Деталі судового процесу

Рішення суду є другою поспіль поразкою для Трампа у справі відомій як V.O.S. Selections проти Трампа, яка об'єднала позови від десятка штатів і п'яти малих підприємств США. Позивачі стверджували, що Трамп перевищив свої повноваження, встановлюючи тарифи на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Суд підтвердив, що тарифи були необмеженими за масштабом, розміром і тривалістю. Вони застосовувалися майже до всіх товарів, що імпортуються до США, мали високі та постійно мінливі ставки, а також перевищували рівні, встановлені національною тарифною системою.

Раніше, у травні, Суд міжнародної торгівлі США вже визнав незаконними тарифи Трампа, введені на основі IEEPA, зокрема на товари з Канади, Мексики та Китаю.