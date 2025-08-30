Multi від Мінфін
30 серпня 2025, 14:08

«Силу Сибіру-2» поставили на паузу: Китай хоче більше газу старим трубопроводом

Переговори між росією та Китаєм щодо будівництва нового масштабного газопроводу зайшли в глухий кут. У зв'язку з цим Пекін розглядає можливість збільшення обсягів закупівель газу через вже існуючий трубопровід «Сила Сибіру-1». Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Переговори між росією та Китаєм щодо будівництва нового масштабного газопроводу зайшли в глухий кут.
Зустріч лідерів росії та Китаю, володимира путіна та Сі Цзіньпіна, наступного тижня не принесе прориву щодо проєкту «Сила Сибіру-2» вартістю $13,6 млрд. Натомість, сторони обговорюють збільшення поточних поставок через «Силу Сибіру-1», річна потужність якого становить 38 млрд кубометрів.

За інформацією джерел, Газпром та Китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) ведуть переговори про додаткові 6 млрд кубометрів газу на рік, починаючи з 2031 року. За розрахунками Reuters, це може приносити Газпрому до $1,5 млрд щорічного доходу.

росія, втративши європейські ринки через санкції, активно шукає нові напрямки експорту. Раніше Європа імпортувала з росії до 180 млрд кубометрів газу на рік, що приносило Москві до $90 млрд.

«Сила Сибіру-2»

Проєкт «Сила Сибіру-2» мав би перенаправити газ із Західного Сибіру до Китаю, але десятирічні переговори зайшли в глухий кут через розбіжності щодо ціни та фінансування будівництва.

Тим часом Китай, збільшуючи власне виробництво газу та розвиваючи відновлювані джерела енергії, не демонструє особливої зацікавленості у новому трубопроводі, хоча геополітичні ризики роблять імпорт з росії більш привабливим.

Попри складнощі, обидві країни також планують розпочати постачання газу з російського острова Сахалін у 2027 році, обсяги якого становитимуть 10 млрд кубометрів на рік.

Автор:
Роман Мирончук
