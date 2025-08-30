НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 25 по 29 серпня, не здійснював купівлі валюти на міжбанківському ринку, натомість продав $573 млн. Для порівняння, тижнем раніше обсяг продажу становив $551,15 млн. Про це свідчать дані НБУ .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $21,85 млн.

З початку року НБУ на міжбанку: