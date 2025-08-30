Національний банк протягом тижня, з 25 по 29 серпня, не здійснював купівлі валюти на міжбанківському ринку, натомість продав $573 млн. Для порівняння, тижнем раніше обсяг продажу становив $551,15 млн. Про це свідчать дані НБУ.
30 серпня 2025, 9:34
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку
Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $21,85 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $37,82 млн;
- продав $23 349,33 млн;
- чистий продаж валюти — $23 311,51 млн.
Джерело: Мінфін
