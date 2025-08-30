Низка поїздів суттєво затримується через обстріл Київської області (оновлено)

Сьогодні вночі, 30 серпня, російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну дронами та ракетами різних типів. Через пошкодження залізничної інфраструктури в Київській області низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що залізничники розпочали відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.

Які поїзди затримуються

Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.

Оновлено

О 10:20 в Укрзалізниці заявили, що залізничники відновили пошкоджену сьогодні вночі ворожою атакою залізничну інфраструктуру на Київщині.

Рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином.

«Працюємо над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запізнюються внаслідок обстрілу», — додали в Укрзалізниці.