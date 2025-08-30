ETF — оптимальний старт для новачків в інвестиціях: порада експерта

Фінансовий експерт Микита Гуппал, який має 8 років досвіду на фінансових ринках, виступив на онлайн-конференції InvestFest 2025, де розповів, чому ETF-фонди є оптимальним інструментом для старту в інвестиціях.

За його словами, ця тема особливо актуальна для українських інвесторів-початківців, які часто мають обмежений капітал і прагнуть вийти за межі традиційних інструментів, таких як депозити чи облігації.

Чому ETF-фонди, а не акції?

Гуппал зазначає, що більшість новачків одразу хочуть інвестувати в акції, але стикаються з безліччю запитань: «Які акції купувати? Коли? З якою сумою починати?». Відповіді на ці питання часто незрозумілі, що створює значні ризики. Натомість ETF-фонд дозволяє інвестувати в десятки або сотні компаній одночасно, навіть маючи невеликий капітал.

Три головні переваги ETF-фондів

Пасивність інвестування. ETF-фонди управляються професіоналами. Вони автоматично відтворюють певні індекси (наприклад, S&P 500, що включає 500 найбільших компаній США), а також ребалансують портфель, виключаючи з нього компанії, які втратили позиції, та додаючи нові. Інвестору не потрібно щомісячно аналізувати ринок.

Доступна вартість. На відміну від купівлі багатьох окремих акцій, що передбачає комісію за кожну транзакцію, інвестування в ETF-фонд вимагає лише однієї комісії на місяць. Крім того, річні комісії за управління фондом становлять лише 0−0,25%, що робить його одним із найдешевших інструментів.

Довгострокова ефективність. За словами Гуппала, в довгостроковій перспективі інвестиції в ETF мають більше шансів на успіх, ніж вибір окремих акцій. Він навів приклад свого особистого експерименту, в рамках якого він щомісяця інвестував $200 в ETF-фонд, і за 11 місяців отримав 19% прибутку у доларі, незважаючи на падіння ринку у квітні-травні.

Ризики та варіанти інвестування

Гуппал підкреслив, що ETF-фонди не гарантують прибуток, оскільки їхня вартість залежить від ринку. Під час кризи вони також можуть падати, але, як показує статистика, у довгостроковій перспективі вони відновлюються та демонструють зростання.

Окрім індексних фондів, існують також:

Секторні ETF-фонди (наприклад, на технологічний сектор).

Географічні ETF-фонди (на економіку окремих країн, таких як Індія, Бразилія чи країни Єврозони).

Облігаційні ETF-фонди, які використовують для стабілізації портфеля в кризові періоди.

Експерт зазначив, що ETF-фонд — це надійне «ядро» інвестиційного портфеля, яке дозволить новачкам мінімізувати ризики та отримати досвід на фінансових ринках, перш ніж переходити до більш складних інструментів, таких як окремі акції.