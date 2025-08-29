Надходження до держбюджету у серпні склали майже 234 мільярди

За оперативними даними (на 16:00 29 серпня), у серпні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 233,9 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн, у тому числі:

50,8 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

29,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

21,5 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 36,1 млрд, відшкодовано — 14,6 млрд грн);

15,5 млрд грн — акцизний податок;

3,5 млрд грн — частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону;

3,1 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 59,3 млрд гривень.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у серпні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 44 млрд грн, в рамках реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 303,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 47,6 млрд грн (станом на 28 серпня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.