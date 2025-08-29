Multi від Мінфін
29 серпня 2025, 18:01

НБУ: Небанківський фінансовий сектор України демонструє зростання

Згідно з Оглядом небанківського фінансового сектору від Національного банку України, у ІІ кварталі 2025 року спостерігалося зростання обсягів операцій в усіх ключових сегментах ринку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з Оглядом небанківського фінансового сектору від Національного банку України, у ІІ кварталі 2025 року спостерігалося зростання обсягів операцій в усіх ключових сегментах ринку.
Фото: НБУ

Хоча загальні активи небанківських фінансових установ зменшилися (на 11,7% за квартал) через добровільну відмову великого лізингодавця від ліцензії, у річному вимірі активи зросли на 1,8%.

Страховики

У ІІ кварталі активи ризикових страховиків збільшилися на 8% порівняно з попереднім кварталом та на 26% у річному вимірі, а страховиків життя — на 3% та 12% відповідно.

Страхові премії ризикових страховиків зросли, водночас премії зі страхування життя скоротилися.

Чистий прибуток ризикових страховиків у першому півріччі зріс на третину в річному вимірі і становив 1,9 млрд грн, а рентабельність капіталу зросла на 2 в. п. — до 10%. Фінансовий результат страховиків життя скоротився вдвічі — до 0,45 млрд грн.

За підсумками ІІ кварталу усі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR).

Кредитні спілки

У ІІ кварталі тривало зменшення обсягу активів депозитних кредитних спілок, водночас дещо зросли активи «пайових» кредитних спілок, попри зменшення їх кількості.

Обсяг нових кредитів збільшився на 11% за квартал. Водночас обсяг та якість кредитного портфеля майже не зазнали змін.

Помірна прибутковість кредитних спілок, зумовлена розформуванням резервів, сприяла зростанню власного капіталу кредитних спілок — на 11,4% за квартал та на 8,7% за рік.

На початок липня дві спілки порушили норматив достатності регулятивного капіталу, одна спілка з ліцензією на залучення депозитів також не дотримувалася нормативу Н2, ще три такі спілки не мали належного запасу ліквідності.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній у ІІ кварталі зменшився на 16,4% до рівня попереднього кварталу та на 3,3% у річному вимірі, передусім через позбавлення ліцензії державної компанії-лізингодавця. Обсяги наданих кредитів та фінансового лізингу зросли, натомість обсяги гарантій та факторингу дещо знизилися.

Прибутки в першому півріччі отримали 82% установ. Майже половину прибутку сегмента, як і раніше, забезпечило ПрАТ «Укрфінжитло» — оператор програми «єОселя» (переважно за рахунок виплат за ОВДП у капіталі).

Кількість компаній-порушників пруденційних нормативів скоротилася із семи до п’яти за квартал. Компанії, що не усувають порушень, залишають ринок. Триває перевірка джерел збільшення розміру капіталу низкою компаній на виконання регуляторних вимог.

Обсяги активів ломбардів у ІІ кварталі збільшилися на 1,9% порівняно з попереднім кварталом та на 15,4% у річному вимірі. Обсяги кредитування зросли на 16,7% та на 62,1% відповідно. Доходи від надання фінансових послуг підвищилися, тому сегмент був прибутковим, попри зростання витрат.

Перспективи та ризики

Нацбанк оновив вимоги до платоспроможності страховиків та кредитних спілок, збільшив частоту звітування фінансових компаній. Учасники ринку мають пристосуватися до нових вимог та надалі виконувати їх.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
