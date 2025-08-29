Роботодавцям компенсували 267 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

З серпня 2023 року Державна служба зайнятості виплатила понад 267 мільйонів гривень компенсації роботодавцям, які облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю. За цей час фінансову підтримку отримали понад 3 тисячі підприємств, які працевлаштували більш ніж 3,6 тисячі осіб. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Тільки у 2025 році на ці потреби було спрямовано 134 млн грн. Середній розмір компенсації становить 79 тис. грн, при цьому максимальна сума виплати сягає 120 тис. грн для працівників з інвалідністю I групи та 80 тис. грн для II групи.

Хто може отримати компенсацію

Роботодавці, які створюють нові робочі місця для осіб з інвалідністю, зокрема для ветеранів, що повертаються до роботи після військової служби.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) та самозайняті особи з інвалідністю (I та II групи), які облаштовують своє робоче місце.

Компенсація покриває витрати на придбання спеціалізованих допоміжних засобів, таких як адаптовані меблі, пристрої для піднімання сходами, брайлівські клавіатури, слухові апарати та інші необхідні товари.

Для отримання виплати роботодавець має подати заяву протягом 180 днів з моменту працевлаштування працівника або реєстрації ФОП. Заявку можна подати онлайн через портал «Дія» або офлайн у будь-якому центрі зайнятості. Рішення приймається протягом 10 робочих днів, а кошти надходять на рахунок упродовж п'яти днів після схвалення.