Фонд гарантування подав черговий позов проти рф на 2,8 млрд грн за збитки ще одного банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжує подавати позови проти рф для відшкодування збитків, завданих українським банкам війною. Цього разу Фонд звернувся до суду з позовом на суму понад 2,8 млрд грн за збитками, яких зазнав Південкомбанк. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Загалом ФГВФО вже подав п'ять позовів проти агресора, два з яких були виграні:

«КБ «УФС» — позов на 1,9 млрд грн

Груповий позов (об'єднує Грін Банк, Ерде Банк, Укргазпромбанк, Банк Таврика та Фортуна-Банк) — на 498,5 млн грн.

Крім цього, на розгляді судів першої інстанції перебувають ще три справи:

Позов за збитками Промекономбанку на 651 млн грн.

Груповий позов за збитками чотирьох банків (Банк «Київська Русь», Актив-Банк, Енергобанк, Банк Петрокоммерц-Україна) на понад 920 млн грн.

Вищезгаданий позов щодо Південкомбанку.

За словами директора-розпорядника Фонду гарантування Віктора Новікова, Фонд не збирається миритися з втратою активів і продовжує готувати нові позовні заяви. Він зазначив, що майже кожен банк, переданий під управління ФГВФО з 2014 року, втратив майно, кредити та цінні папери на окупованих територіях.

За попередніми оцінками, загальна сума втрат банків, що були передані під управління Фонду через російську агресію з 2014 року, становить 84 мільярди гривень.