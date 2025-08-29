Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжує подавати позови проти рф для відшкодування збитків, завданих українським банкам війною. Цього разу Фонд звернувся до суду з позовом на суму понад 2,8 млрд грн за збитками, яких зазнав Південкомбанк. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
29 серпня 2025, 17:03
Фонд гарантування подав черговий позов проти рф на 2,8 млрд грн за збитки ще одного банку
Загалом ФГВФО вже подав п'ять позовів проти агресора, два з яких були виграні:
- «КБ «УФС» — позов на 1,9 млрд грн
- Груповий позов (об'єднує Грін Банк, Ерде Банк, Укргазпромбанк, Банк Таврика та Фортуна-Банк) — на 498,5 млн грн.
Крім цього, на розгляді судів першої інстанції перебувають ще три справи:
- Позов за збитками Промекономбанку на 651 млн грн.
- Груповий позов за збитками чотирьох банків (Банк «Київська Русь», Актив-Банк, Енергобанк, Банк Петрокоммерц-Україна) на понад 920 млн грн.
- Вищезгаданий позов щодо Південкомбанку.
За словами директора-розпорядника Фонду гарантування Віктора Новікова, Фонд не збирається миритися з втратою активів і продовжує готувати нові позовні заяви. Він зазначив, що майже кожен банк, переданий під управління ФГВФО з 2014 року, втратив майно, кредити та цінні папери на окупованих територіях.
За попередніми оцінками, загальна сума втрат банків, що були передані під управління Фонду через російську агресію з 2014 року, становить 84 мільярди гривень.
Джерело: Мінфін
