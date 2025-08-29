Національний банк України встановив на 1 вересня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,3203 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.
29 серпня 2025, 16:02
Долар подорожчав на шість копійок: НБУ встановив курси валют на перший день осені
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс на 1 вересня встановлено на такому рівні: 41,3203 гривень за 1 долар (+0,0601 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,1960 гривень за 1 євро (+0,0619 грн).
Джерело: Мінфін
