Національний банк України встановив на 29 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2602 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.
28 серпня 2025, 16:21
Долар подешевшав на шість копійок: НБУ оновив курси валют на п'ятницю
