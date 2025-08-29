Ціни на картоплю в Європі впали до чотирирічного мінімуму

Ціни на картоплю в Європі продовжують стрімко знижуватися, досягнувши найнижчого рівня з 2021 року. Про це повідомляє EastFruit.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На Європейській енергетичній біржі (EEX) у Лейпцигу ф'ючерси на картоплю для переробки з постачанням у квітні 2026 року впали до 7,50 євро за тонну. Для порівняння, ще у березні ціна становила 22−23 євро за тонну.

Основні причини обвалу цін

Надлишок. Значний надлишок пропозиції на ринку на тлі низького попиту з боку переробних підприємств.

Зростання площ посівів. У 2025 році площі під картоплею в країнах Північно-Західної та Центральної Європи, зокрема в Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, зросли на 8,3% до понад 650 тис. га. Лише в Німеччині площі збільшились на 6,7%.

Слабкий попит. Попит переробників на незаконтрактовану картоплю практично відсутній.

Для стабілізації ринку в Нідерландській асоціації виробників картоплі вже закликають скоротити площі посівів у 2026 році на 15%. Як тимчасове рішення, надлишок картоплі пропонують використовувати для корму тварин та виробництва біогазу.