Ціни на картоплю в Європі продовжують стрімко знижуватися, досягнувши найнижчого рівня з 2021 року. Про це повідомляє EastFruit.
29 серпня 2025, 16:35
Ціни на картоплю в Європі впали до чотирирічного мінімуму
На Європейській енергетичній біржі (EEX) у Лейпцигу ф'ючерси на картоплю для переробки з постачанням у квітні 2026 року впали до 7,50 євро за тонну. Для порівняння, ще у березні ціна становила 22−23 євро за тонну.
Основні причини обвалу цін
- Надлишок. Значний надлишок пропозиції на ринку на тлі низького попиту з боку переробних підприємств.
- Зростання площ посівів. У 2025 році площі під картоплею в країнах Північно-Західної та Центральної Європи, зокрема в Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, зросли на 8,3% до понад 650 тис. га. Лише в Німеччині площі збільшились на 6,7%.
- Слабкий попит. Попит переробників на незаконтрактовану картоплю практично відсутній.
Для стабілізації ринку в Нідерландській асоціації виробників картоплі вже закликають скоротити площі посівів у 2026 році на 15%. Як тимчасове рішення, надлишок картоплі пропонують використовувати для корму тварин та виробництва біогазу.
