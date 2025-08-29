В Україні закривається мережа спортивних супермаркетів Athletics

Одна з найбільших в Україні мереж спортивних супермаркетів Athletics оголосила про поступове припинення своєї діяльності. Про це повідомила керівниця компанії Людмила Книш в інтерв'ю галузевому порталу RAU.

Формальне рішення про закриття було прийнято у червні. За словами Книш, основними причинами стали:

Падіння доходів населення. Зниження купівельної спроможності українців.

Високі витрати. Значне подорожчання логістики, енергоносіїв та високі орендні ставки.

Військові ризики. Невизначеність та дорогі страховки, що відлякують потенційних інвесторів.

Компанія намагалася врятувати бізнес, оптимізуючи асортимент, розвиваючи онлайн-продажі та скорочуючи збиткові магазини. Однак, цих заходів виявилося недостатньо на тлі постійного зростання витрат.

Крім того, переговори про продаж бізнесу не мали успіху через високі військові ризики. Наразі мережа Athletics налічує 29 магазинів у 15 містах, і її закриття призведе до втрати роботи для кількох сотень співробітників.

Athletics

Мережа спортивних супермаркетів Athletics раніше була відома під назвою «Спортмастер» і належала російським власникам. Після ребрендингу компанія перейшла у власність сінгапурської фірми Felix Trade, а її бенефіціарним власником став Ігор Чернов.

За даними платформи OpenDatabot, у 2024 році компанія демонструвала високі фінансові показники: її дохід становив 1,8 млрд грн, а чистий прибуток — 353,1 млн грн.