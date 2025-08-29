Економіка росії на межі стагнації: за пів року зростання ВВП сповільнилося в 11 разів

Згідно з офіційними даними російського уряду, економічне зростання в країні майже зупинилося. У липні 2025 року зростання ВВП становило лише 0,4% у річному вимірі, що свідчить про наближення стагнації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Для порівняння, у червні цього року зростання було на рівні 1%, а в грудні 2024 року — 4,5%. Таким чином, за останні пів року економіка росії сповільнилася в 11 разів.

Ключові показники падіння економіки

Промисловість. Галузі, які раніше демонстрували зростання, зараз перебувають у стані рецесії. Зокрема, виробництво меблів впало на 12%, одягу — на 7%, а електрообладнання — на 6,5%.

Металургія. Падіння перевищило 10%.

Військово-промисловий комплекс. Навіть у критично важливих для Кремля галузях, таких як виробництво металовиробів та електроніки, зростання скоротилося в 3,5−5 разів.

Військова агресія та міжнародні санкції вичерпують резерви російської економіки. Щоб і надалі фінансувати війну, влада буде змушена підвищувати податки та забирати ресурси з цивільних секторів, що неминуче призведе до ще глибшої та затяжної кризи.