Ринок землі відновився попри війну, і зараз найкращий час для інвестицій — експерт

За чотири роки існування відкритого ринку землі, він витримав серйозні випробування і продемонстрував стійкість, а сільськогосподарська земля підтвердила свій статус одного з найпривабливіших інвестиційних активів в Україні. Про це заявив Олександр Чорний, співзасновник компаній Zeminvest, Dobrozem та «Перший земельний інвестиційний фонд», під час онлайн-конференції InvestFest 2025.

За словами експерта, земля як інвестиція поєднує два ключові компоненти: капіталізацію та пасивний дохід. Основною перевагою наразі є саме капіталізація, оскільки ціни все ще знаходяться в нижньому діапазоні.

Основні тенденції та прогнози

Ціни зростають попри війну . З 2021 року середня ціна на землю зросла на 25−30% у доларовому еквіваленті, досягнувши $1 600-$2 300 за гектар. За прогнозами, у 2025 році зростання становитиме ще близько 26%.

. З 2021 року середня ціна на землю зросла на 25−30% у доларовому еквіваленті, досягнувши $1 600-$2 300 за гектар. За прогнозами, у 2025 році зростання становитиме ще близько 26%. Відкладений попит . Ринок має значний відкладений попит. Після війни він трансформується в бажання швидко придбати землю, що призведе до різкого зростання цін.

. Ринок має значний відкладений попит. Після війни він трансформується в бажання швидко придбати землю, що призведе до різкого зростання цін. Конкуренція з боку агрохолдингів . З 2024 року, коли юридичним особам дозволили купувати землю, великі агрокомпанії почали активно виходити на ринок, що додатково стимулює попит і зростання цін.

. З 2024 року, коли юридичним особам дозволили купувати землю, великі агрокомпанії почали активно виходити на ринок, що додатково стимулює попит і зростання цін. Пасивний дохід . У міру зростання вартості землі дохідність від оренди буде знижуватися. Якщо зараз вона становить 5−7%, то в майбутньому очікується 2−4%. Проте в довгостроковій перспективі орендна плата може зрости вдвічі, що є компенсацією для інвесторів.

. У міру зростання вартості землі дохідність від оренди буде знижуватися. Якщо зараз вона становить 5−7%, то в майбутньому очікується 2−4%. Проте в довгостроковій перспективі орендна плата може зрости вдвічі, що є компенсацією для інвесторів. Доступ для іноземців та кредитування. У майбутньому допуск до ринку іноземних інвесторів та активне банківське кредитування під купівлю землі спричинять ще більший тиск на ціни, що зробить придбання землі дорожчим.

Олександр Чорний підкреслив, що інвестувати в землю краще через професійні компанії, які можуть мінімізувати ризики та надати додаткові гарантії.

Відповіді на запитання

Що робити із землею на тимчасово окупованих територіях? Експерт радить чекати закінчення бойових дій. Земля поблизу лінії фронту має найнижчу ціну, тому поспішний продаж може призвести до значних фінансових втрат.

Час укладання угоди? Купівля земельної ділянки зазвичай займає від двох до чотирьох тижнів через необхідність дотримання всіх юридичних процедур.

Додаткові витрати? При купівлі землі основним додатковими витратами є оплата послуг нотаріуса та, у разі співпраці з платформами, комісійна винагорода.