НБУ заробив 346 мільйонів на продажу пам'ятних та інвестиційних монет від початку року

За неповні вісім місяців 2025 року Національний банк України заробив 346 млн грн на продажу пам’ятних та інвестиційних монет, а також сувенірної продукції. Ця сума майже дорівнює доходу за весь 2022 рік, що свідчить про значне зростання інтересу до нумізматичної продукції. Про це свідчать дані НБУ , повідомляє ЕП.

Деталі

Пам'ятні монети. НБУ продав 565,3 тис. пам'ятних монет, що принесло 279,9 млн грн. Це найдохідніший продукт Нацбанку.

Інвестиційні монети. Було реалізовано 14,9 тис. золотих та срібних монет на суму 42,8 млн грн.

Сувенірна продукція. Продаж 125 тис. одиниць сувенірів приніс 21,66 млн грн.

Продаж за кордон. Дохід від продажу монет за кордон склав 1,65 млн грн.

Найуспішнішим роком для НБУ був 2023, коли дохід від продажу продукції сягнув 660,6 млн грн. Тоді найбільше прибутку принесла сувенірна продукція, тоді як у 2024−2025 роках лідерами стали саме пам’ятні монети.

Нагадаємо, що пам'ятні монети мають художню цінність, і їхня вартість може зростати завдяки обмеженим тиражам. Натомість інвестиційні монети є альтернативою вкладенням у дорогоцінні метали, і їхня ціна залежить від ринкової вартості металу, з якого вони виготовлені.

НБУ здійснює продаж через власний інтернет-магазин та банки-партнери: Приватбанк, Укргазбанк, Таскомбанк, Ощадбанк та ПУМБ.