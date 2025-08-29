Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги вперше з початку повномасштабної війни зросла до 106,6 млрд грн. Для порівняння, на кінець 2021 року ця сума становила 81,3 млрд грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє РБК-Україна.
29 серпня 2025, 12:35
Заборгованість українців за комуналку перевищила 100 мільярдів гривень
За що українці найбільше заборгували
- 35,2 млрд грн — за постачання теплової енергії та гарячої води.
- 32,3 млрд грн — за газ.
- 17,1 млрд грн — за електроенергію.
- 10,2 млрд грн — за холодну воду.
- 8,8 млрд грн — за утримання багатоквартирних будинків.
- 3,1 млрд грн — за вивіз сміття.
Згідно з даними Держстату, у другому кварталі 2025 року загальна сума нарахувань за комунальні послуги становила 64,3 млрд грн, з яких було сплачено лише 51,5 млрд грн.
Нагадаємо
Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Водночас він не стосується електроенергії та холодної води.
