Нафта дешевшає через очікування слабкого попиту, але тиждень завершує зростанням

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 29 серпня, але готуються до тижневого зростання. На ринок одночасно впливають два фактори: очікуване падіння попиту в США з наближенням кінця літа та невизначеність щодо доступності російських поставок. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні впали на 0,8%, до $68,09, а на листопад — на 0,7%, до $67,50. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 0,8%, до $64,09.

Очікується, що ціна на Brent зросте на 0,6% за тиждень, тоді як WTI — на 0,8%.

Зростання цін протягом тижня було спричинене атаками України на російські експортні термінали нафти. Крім того, на ринок вплинуло повідомлення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що зустрічі між президентом рф володимиром путіним та президентом України Володимиром Зеленським не буде.

Ключові фактори впливу

Падіння попиту. Завершення літнього сезону автомобільного туризму в США після Дня праці (Labor Day) призводить до зниження попиту на пальне.

Збільшення пропозиції. Закінчення добровільного скорочення видобутку з боку ключових виробників, а також зростання поставок ОПЕК+, чинить тиск на ціни. Аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар прогнозує, що ф'ючерси на Brent можуть впасти до $63 за барель у четвертому кварталі 2025 року.

Геополітична напруга

Інвестори також стримані через невизначеність щодо можливих нових санкцій США та Європи проти росії після атак на Київ, які забрали життя 23 людей.

Крім того, ситуація з Індією, на яку США чинять тиск, щоб вона припинила купувати російську нафту, також додає невизначеності. Попри це, експорт російської нафти до Індії в вересні, за словами трейдерів, має зрости.

Водночас Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, розглядає можливість зниження цін для покупців в Азії через слабший попит. Тим часом постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід «Дружба» відновили після зупинки, спричиненої атакою України минулого тижня.