Землевласники та орендарі сплатили земельного податку на 16% більше, ніж торік

За січень-липень 2025 року майже 25,5 млрд грн плати за землю перерахували до місцевих бюджетів землевласники та орендарі земельних ділянок. Це майже на 15,9%, або на 3,5 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року, коли надходження склали близько 22 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільше коштів сплачено платниками:

Дніпропетровщини — 4,5 млрд грн,

Києва — 3,7 млрд грн,

Одещини — 2,2 млрд грн,

Львівщини — 1,7 млрд гривень.

Нагадаємо

Плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.