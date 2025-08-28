Понад 10 європейських стартапів з початку року стали «єдинорогами»

Незважаючи на літнє затишшя, європейська венчурна екосистема демонструє стійкість. У першому півріччі 2025 року 12 європейських стартапів досягли статусу «єдинорога» (компанії з оцінкою понад $1 млрд). Ця позитивна динаміка свідчить про активізацію інвестицій у ключові технологічні сектори, повідомляє TechCrunch.