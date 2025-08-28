Понад 10 європейських стартапів з початку року стали «єдинорогами»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 серпня 2025, 18:35

Понад 10 європейських стартапів з початку року стали «єдинорогами»

Незважаючи на літнє затишшя, європейська венчурна екосистема демонструє стійкість. У першому півріччі 2025 року 12 європейських стартапів досягли статусу «єдинорога» (компанії з оцінкою понад $1 млрд). Ця позитивна динаміка свідчить про активізацію інвестицій у ключові технологічні сектори, повідомляє TechCrunch.

Незважаючи на літнє затишшя, європейська венчурна екосистема демонструє стійкість.
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільшу увагу інвесторів привертають компанії, що працюють у сферах біотехнологій, оборонних технологій та, особливо, штучного інтелекту.

Нові європейські «єдинороги» 2025 року

  • Lovable (Швеція). Стартап у сфері розробки ШІ-коду став «єдинорогом» всього за вісім місяців після запуску, залучивши $200 млн при оцінці $1,8 млрд.
  • Fuse Energy (Велика Британія). Компанія з відновлюваної енергетики, заснована колишніми керівниками Revolut, отримала оцінку понад $1 млрд.
  • Mubi (Велика Британія). Сервіс стрімінгу фільмів залучив $100 млн, досягнувши оцінки $1 млрд.
  • Zama (Франція). Розробник гомоморфного шифрування залучив $57 млн, оцінка компанії перевищила $1 млрд.
  • Isar Aerospace (Німеччина). Компанія, що займається космічними запусками, стала «єдинорогом» після отримання конвертованої позики на суму близько $173 млн.
  • Tekever (Португалія). Стартап, який створює дрони подвійного призначення, підтвердив оцінку в понад $1 млрд після залучення нового раунду фінансування.
  • Quantum Systems (Німеччина). Розробник автономних дронів залучив €160 млн (близько $172 млн).
  • Parloa (Німеччина). Стартап, що пропонує платформу розмовного ШІ, отримав $120 млн та оцінку в $1 млрд.
  • Isomorphic Labs (Велика Британія). Платформа для розробки ліків на основі ШІ залучила $600 млн у своєму першому зовнішньому раунді фінансування, що вивело її в категорію «єдинорогів».
  • Tines (Ірландія). Стартап, що займається автоматизацією робочих процесів на основі ШІ, залучив $125 млн та отримав оцінку $1,125 млрд.
  • Verdiva Bio (Велика Британія). Біотехнологічна компанія, яка розробляє пероральний аналог ліків типу Ozempic, залучила $410 млн та миттєво стала «єдинорогом».
  • Neko Health (Швеція). Стартап, співзасновником якого є Деніел Ек зі Spotify, отримав $260 млн при оцінці $1,8 млрд для розширення мережі клінік для повного сканування тіла.

Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами