Незважаючи на літнє затишшя, європейська венчурна екосистема демонструє стійкість. У першому півріччі 2025 року 12 європейських стартапів досягли статусу «єдинорога» (компанії з оцінкою понад $1 млрд). Ця позитивна динаміка свідчить про активізацію інвестицій у ключові технологічні сектори, повідомляє TechCrunch.
28 серпня 2025, 18:35
Понад 10 європейських стартапів з початку року стали «єдинорогами»
Найбільшу увагу інвесторів привертають компанії, що працюють у сферах біотехнологій, оборонних технологій та, особливо, штучного інтелекту.
Нові європейські «єдинороги» 2025 року
- Lovable (Швеція). Стартап у сфері розробки ШІ-коду став «єдинорогом» всього за вісім місяців після запуску, залучивши $200 млн при оцінці $1,8 млрд.
- Fuse Energy (Велика Британія). Компанія з відновлюваної енергетики, заснована колишніми керівниками Revolut, отримала оцінку понад $1 млрд.
- Mubi (Велика Британія). Сервіс стрімінгу фільмів залучив $100 млн, досягнувши оцінки $1 млрд.
- Zama (Франція). Розробник гомоморфного шифрування залучив $57 млн, оцінка компанії перевищила $1 млрд.
- Isar Aerospace (Німеччина). Компанія, що займається космічними запусками, стала «єдинорогом» після отримання конвертованої позики на суму близько $173 млн.
- Tekever (Португалія). Стартап, який створює дрони подвійного призначення, підтвердив оцінку в понад $1 млрд після залучення нового раунду фінансування.
- Quantum Systems (Німеччина). Розробник автономних дронів залучив €160 млн (близько $172 млн).
- Parloa (Німеччина). Стартап, що пропонує платформу розмовного ШІ, отримав $120 млн та оцінку в $1 млрд.
- Isomorphic Labs (Велика Британія). Платформа для розробки ліків на основі ШІ залучила $600 млн у своєму першому зовнішньому раунді фінансування, що вивело її в категорію «єдинорогів».
- Tines (Ірландія). Стартап, що займається автоматизацією робочих процесів на основі ШІ, залучив $125 млн та отримав оцінку $1,125 млрд.
- Verdiva Bio (Велика Британія). Біотехнологічна компанія, яка розробляє пероральний аналог ліків типу Ozempic, залучила $410 млн та миттєво стала «єдинорогом».
- Neko Health (Швеція). Стартап, співзасновником якого є Деніел Ек зі Spotify, отримав $260 млн при оцінці $1,8 млрд для розширення мережі клінік для повного сканування тіла.
