За десять років ДП «СЕТАМ» реалізувало транспортних засобів на відкритих електронних торгах на 2,7 млрд грн. Було проведено понад 24 тисячі успішних аукціонів і додатково зароблено для продавців 407 млн грн, йдеться у повідомленні СЕТАМ.
28 серпня 2025, 17:15
Boeing та Ресайклер: «СЕТАМ» за 10 років продало транспортних засобів на майже 3 млрд грн
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Унікальні лоти
- Boeing B 737/524 (арештований за борги російської авіакомпанії) — проданий за 17 996 665 грн;
- Ресайклер (спеціалізована важка техніка для реконструкції дорожного полотна) марки Wirtgen — проданий за 6 000 000 грн;
- Танкер-хімовоз «Ніагара» — проданий за 5 012 345 грн.
Нагадаємо
Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції проводить аукціони з продажу арештованого майна, банківського майна, а також аукціони за заявками фізичних та юридичних осіб.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі