Boeing та Ресайклер: «СЕТАМ» за 10 років продало транспортних засобів на майже 3 млрд грн

За десять років ДП «СЕТАМ» реалізувало транспортних засобів на відкритих електронних торгах на 2,7 млрд грн. Було проведено понад 24 тисячі успішних аукціонів і додатково зароблено для продавців 407 млн грн, йдеться у повідомленні СЕТАМ.