Фонд гарантування виставив на аукціон картини з колекції Промінвестбанку

Упродовж вересня на торги в Прозорро.Продажі виставлятимуться картини з колекції ПАТ « Промінвестбанк », що ліквідується Фондом. Загалом буде виставлено більше 50 полотен авторства українського живописця Віктора Гайдука. Усі активи на аукціони виставляються уперше. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Перші торги заплановані на четверте вересня. Окремими лотами на аукціони виставлено полотна:

«У старому парку» (лот № G31N027803) — аукціон відбудеться о 12:00, стартова ціна 13 188, 00 грн, деталі аукціону — тут.

«Зимовий куточок» (лот № G31N027804) — аукціон відбудеться о 13:10, стартова ціна 11 964,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Береза» (лот № G31N027805) — аукціон відбудеться о 14:30, стартова ціна 11 964,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Пейзаж з будиночками» (лот № G31N027806) — аукціон відбудеться о 12:15, стартова ціна 11 964,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Зелений ліс» (лот № G31N027807) — аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 14 976,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Хатки на околиці села» (лот № G31N027808) — аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 14 976,00 грн, деталі аукціону — тут.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 третього вересня.

І вже п’ятого вересня відбудеться ще шість аукціонів з продажу картин, а саме:

«Високі дерева» (лот № G31N027809) — аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 7 200,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Вид на Дніпро» (лот № G31N027810) — аукціон відбудеться о 13:25, стартова ціна 10 788,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Туманний ранок» (лот № G31N027811) — аукціон відбудеться о 12:50, стартова ціна 8 388,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Берег Дніпра» (лот № G31N027812) — аукціон відбудеться о 12:55, стартова ціна 8 988,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Синій ранок» (лот № G31N027813) — аукціон відбудеться о 12:15, стартова ціна 9 600,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Початок весни» (лот № G31N027814) — аукціон відбудеться о 14:45, стартова ціна 9 600,00 грн, деталі аукціону — тут.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 четвертого вересня.