Швейцарія інвестує $125 млн у відновлення України

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорили мирний процес і відновлення України під час переговорів у Берні в четвер, 28 серпня. Про це повідомив швейцарський уряд, пише «Європейська правда».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

28 серпня Келлер-Зуттер прийняла Свириденко, їхні переговори були присвячені мирному процесу та відбудові України.

Окрім цього, країни оголосили про 12 проєктів, які будуть реалізовані швейцарськими компаніями за підтримки швейцарського уряду в рамках відновлення України в сферах інфраструктури, громадського транспорту, охорони здоров'я та гуманітарного розмінування.

Серед обраних компаній, зокрема: Geberit, яка планує встановити сантехнічне обладнання, Divario, яка зведе модульні будинки, та Roche Diagnostics, яка побудує медичну лабораторію.

Швейцарський уряд виділяє близько 100 млн швейцарських франків ($124,7 млн) на підтримку цих компаній.

12 серпня Швейцарія розширила списки санкцій проти росії, додавши до них 14 фізичних осіб і 41 організацію.

Нещодавно швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія «більш ніж готова» до проведення саміту між росією та Україною.