NVIDIA втратила понад $170 млрд капіталізації після звіту за квартал

Акції американського розробника графічних процесорів NVIDIA впали на 3,9% — $174,51 на постмаркеті американської біржі NASDAQ у середу, 27 серпня. Основну сесію середи акції NVIDIA завершили майже без змін — на рівні $181,6 за папір (-0,09%).

У результаті на додатковій сесії капіталізація компанії скоротилася більш ніж на $170 млрд — з $4,43 трлн до приблизно $4,25 трлн.

На попередніх торгах біржі NASDAQ у четвер, 28 серпня, папери подешевшали ще на 1,6% і торгувалися на рівні $178,69 на 12:25.

Розпродаж розпочався після публікації звіту NVIDIA та прогнозів компанії на поточний квартал.

Компанія-розробник чіпів, що займає перше місце в списку найдорожчих компаній світу, перевершила очікування аналітиків у минулому кварталі і дала прогноз щодо виручки за третій квартал вище за оцінки Уолл-стріт. Однак через зниження темпів зростання виручки центрів обробки даних та неясних перспектив із приводу постачання новітніх чіпів для Китаю акції компанії впали, пише Reuters.

Прогноз продажів на поточний квартал виявився досить стриманим, хоч і, як і раніше, значним в абсолютному вираженні і трохи перевищує оцінки аналітиків. Це також розчарувало інвесторів, які звикли до вражаючих результатів, повідомляє агентство.

Виробник чіпів прогнозує виторг у розмірі $54 млрд плюс-мінус 2% у третьому кварталі порівняно із середньою оцінкою аналітиків $53,14 млрд за даними LSEG.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг повідомив, що очікує на дозвіл на відновлення продажів чіпів компанії в Китаї після укладання угоди з президентом США Дональдом Трампом про виплату комісійних уряду США.