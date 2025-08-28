Вантаж російського СПГ з підсанкційного заводу вперше прибув до Китаю

Танкер із партією скрапленого природного газу (СПГ) з російського експортного заводу, що перебуває під санкціями США, вперше пришвартувався в китайському терміналі. Це свідчить про спроби Москви розширити поставки палива в Азію, повідомляє Bloomberg.

Судно Arctic Mulan, яке перевозить газ із підсанкційного заводу Arctic LNG 2, пришвартувалося в терміналі Beihai LNG у четвер, 28 серпня 2025 року.

Завод Arctic LNG 2 був внесений до списку санкцій адміністрацією Джо Байдена. Минулого року Arctic LNG 2 почав експортувати паливо за допомогою «тіньового флоту», але жодне судно не швартувалося в закордонних терміналах, оскільки покупці побоювалися санкцій з боку США.

Прибуття судна до терміналу, яким керує PipeChina, відбулося напередодні візиту президента росії володимира путіна до Пекіна, який розпочнеться в неділю. Цей крок розцінюється як перевірка «пом'якшеної позиції» Вашингтона щодо російських енергетичних санкцій. Аналітики вважають, що ця поставка є не так економічно виправданою, як політичним тестом.

«Ця транзакція відбувається в умовах майже відсутнього спотового попиту Китаю на СПГ… Отже, цей крок не продиктований потребою, а спрямований на те, щоб перевірити пом'якшену позицію Вашингтона щодо російських енергетичних санкцій», — заявив аналітик Rystad Energy Ян-Ерік Фернріх.

Arctic LNG 2, що належить «Новатек», є ключовим проєктом у планах росії потроїти експорт СПГ до 2030 року і знайти нові ринки збуту після різкого падіння поставок газу до Європи.

Зазначається, що цього року вже п'ять суден завантажилися на Arctic LNG 2 і наразі вони прямують на схід. Від того, як на цю подію відреагує президент США Дональд Трамп, залежатиме, чи стане ця поставка разовою, чи відкриє шлях для інших суден, які йдуть Північним морським шляхом — маршрутом уздовж російського арктичного узбережжя, який з'єднує Європу й Азію, скорочуючи шлях на кілька тисяч кілометрів.