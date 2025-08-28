Мексика планує підвищити мита на частину імпорту з Китаю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 серпня 2025, 14:53

Мексика планує підвищити мита на частину імпорту з Китаю

Влада Мексики збирається підвищити мита на ряд товарів, що ввозяться з Китаю, і тим самим задовольнити відповідні вимоги США, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Влада Мексики збирається підвищити мита на ряд товарів, що ввозяться з Китаю, і тим самим задовольнити відповідні вимоги США, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЦе підвищення мит увійде до проєкту бюджету на 2026 рік, який уряд представить у вересні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Це підвищення мит увійде до проєкту бюджету на 2026 рік, який уряд представить у вересні. Таким чином, уряд розраховує захистити комерційний сектор від дешевого імпорту і задовольнити давні вимоги президента США Дональда Трампа.

За словами трьох джерел Bloomberg, підвищення, як очікується, торкнеться автомобілів, текстилю, пластику та допоможе захистити мексиканських виробників.

Очікується, що підвищення мит торкнеться й інших країн Азії.

Розмір мит поки що невідомий, деталі пропозиції можуть змінитися, уточнили джерела агентства. Проєкт бюджету має надійти до парламенту Мексики 8 вересня.

Адміністрація США з початку 2025 року закликає Мехіко підняти мита на китайський імпорт. Зокрема, у Білому домі стверджували, що дешеві китайські товари потім надходили з Мексики до США.

Своєю чергою мексиканська влада пропонувала посилити торговельні та промислові зв'язки між Мексикою, США та Канадою, скоротити постачання з КНР. Глава Мінфіну США Скотт Бессент позитивно відреагував на ці ідеї.

Наприкінці липня Трамп оголосив, що США продовжують на 90 днів угоду з Мексикою щодо мита. «Ми домовилися продовжити на 90 днів угоду з Мексикою, відповідно до чого Мексика продовжить платити 25% мита, введені через кризу з фентанілом, і мита на автомобілі, а також 50% мита на сталь, алюміній і мідь», — написав Трамп у соцмережі. Він додав, що упродовж 90 днів Вашингтон продовжить переговори з Мехіко з метою підписання торгової угоди.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами