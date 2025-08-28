Мексика планує підвищити мита на частину імпорту з Китаю

Влада Мексики збирається підвищити мита на ряд товарів, що ввозяться з Китаю, і тим самим задовольнити відповідні вимоги США, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Це підвищення мит увійде до проєкту бюджету на 2026 рік, який уряд представить у вересні. Таким чином, уряд розраховує захистити комерційний сектор від дешевого імпорту і задовольнити давні вимоги президента США Дональда Трампа.

За словами трьох джерел Bloomberg, підвищення, як очікується, торкнеться автомобілів, текстилю, пластику та допоможе захистити мексиканських виробників.

Очікується, що підвищення мит торкнеться й інших країн Азії.

Розмір мит поки що невідомий, деталі пропозиції можуть змінитися, уточнили джерела агентства. Проєкт бюджету має надійти до парламенту Мексики 8 вересня.

Адміністрація США з початку 2025 року закликає Мехіко підняти мита на китайський імпорт. Зокрема, у Білому домі стверджували, що дешеві китайські товари потім надходили з Мексики до США.

Своєю чергою мексиканська влада пропонувала посилити торговельні та промислові зв'язки між Мексикою, США та Канадою, скоротити постачання з КНР. Глава Мінфіну США Скотт Бессент позитивно відреагував на ці ідеї.

Наприкінці липня Трамп оголосив, що США продовжують на 90 днів угоду з Мексикою щодо мита. «Ми домовилися продовжити на 90 днів угоду з Мексикою, відповідно до чого Мексика продовжить платити 25% мита, введені через кризу з фентанілом, і мита на автомобілі, а також 50% мита на сталь, алюміній і мідь», — написав Трамп у соцмережі. Він додав, що упродовж 90 днів Вашингтон продовжить переговори з Мехіко з метою підписання торгової угоди.