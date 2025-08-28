Дві з трьох гривень видатків було спрямовано на оборону — Рахункова палата

Загалом із державного бюджету на національну безпеку й оборону витрачено 1,7 трлн грн, з них 35 % — видатки на грошове забезпечення військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Рахункової палати.

Важливо відзначити, що за січень-червень річний план видатків із грошового забезпечення військовослужбовців мав найвищий рівень виконання з початку повномасштабної збройної російської агресії — 73,8%. Бюджет потребував виділення додаткових коштів на окреслені цілі.

При цьому видатки спеціального фонду на національну безпеку й оборону становили 500 млрд грн, з них майже 80 % отримані в натуральній формі, насамперед Міністерством оборони України.