Історія криз на фондовому ринку: як діяти інвестору, коли все сиплеться

Фінансовий радник та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy Наїда Хотинська у своїй доповіді на онлайн-конференції InvestFest 2025 поділилася історичним аналізом криз на фондовому ринку та надала практичні поради для інвесторів.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На основі аналізу останніх 100 років вона виділила ключові уроки, які допоможуть інвесторам зберегти капітал та знайти можливості для зростання під час обвалів ринку.

Історичний огляд найбільших криз

Наїда Хотинська розглянула кілька значних криз, щоб продемонструвати їхню природу та наслідки:

Велика депресія (1929−1941): Спровокована ринковою «бульбашкою» та надмірним використанням маржинальної торгівлі. За три роки індекс Dow Jones впав на 89%.

Нафтова криза (1973−1974): Виникла через нафтове ембарго арабських країн, що спричинило зростання цін на нафту в чотири рази та стагнацію в економіці. Індекс S&P 500 тоді втратив 48%.

Чорний понеділок (1987): Найбільше одноденне падіння ринку в історії США (-22%). Спровоковано слабким доларом та масовою програмною торгівлею, яка спричинила ефект доміно.

Криза доткомів (2000): «Бульбашка», роздута ейфорією навколо інтернет-компаній. Після її краху індекс NASDAQ втратив 78% своєї вартості.

Фінансова криза (2007−2008): Спричинена «іпотечною бульбашкою» та видачею неякісних кредитів (subprime loans). Індекс S&P 500 впав на 57%.

Криза, спричинена COVID-19 (2020): Глобальна пандемія, локдауни та нафтовий шок призвели до падіння S&P 500 на 34%. Проте ринок швидко відновився, що підкреслює його стійкість у довгостроковій перспективі.

Криза 2022 року: Інфляційний тиск, агресивне підвищення облікових ставок та геополітична напруженість спричинили падіння S&P 500 на 25%.

Психологія інвестора та ключові уроки

Незважаючи на різні причини криз, у них є спільні фактори: зовнішні та економічні чинники, а також психологія інвесторів. Паніка часто перетворює звичайну корекцію на глибокий обвал.

Основні уроки для інвесторів:

Кризи — це частина ринку: Вони неминучі, але завжди закінчуються відновленням. Менші падіння (20−30%) відновлюються в середньому за 10 місяців, а більші (понад 30%) — за 25.

Паніка — ворог, час — союзник: Найвищу дохідність отримують ті, хто купує під час паніки, коли активи недооцінені.

Розуміння циклічності: Ринок завжди відновлюється, тому важливо залишатися в ринку.

Диверсифікація: Розподіл інвестицій між різними класами активів (акції, облігації, золото, сировина) допомагає стабілізувати портфель.

Пошук можливостей: Криза — це шанс купити якісні компанії з сильними фінансовими показниками за низькою ціною.

Інвестиційний резерв: Мати «подушку безпеки» для інвестицій, щоб докуповувати активи під час падіння.

Практичні поради щодо дій в кризу

Щоб пережити кризу з найменшими втратами та отримати вигоду, інвестору слід дотримуватися таких правил:

Психологічна стійкість: Зберігайте холодний розум і приймайте рішення на основі аналізу, а не емоцій.

Стратегії усереднення: Використовуйте стратегії Averaging Down (поступове докуповування активу на зниженні) та Dollar Cost Averaging (DCA) (регулярне інвестування фіксованої суми).

Фокус на високоякісних активах: Віддавайте перевагу компаніям зі стабільним доходом, низьким боргом та сильною фундаментальною базою.

«Будьте обережні і краще складіть собі напередоді заздалегідь, просто такий вішліст ціних паперів, які ви хочете купувати постійно і які ви хочете купувати в кризу, якщо їх ціна буде падати. Обов'язково пам'ятате, що будь-яка криза — це можливість, у кризові періоди з'являються недооцінені компанії, недооцінені цінні папери з сильними фінансовими показниками. Тому, обов'язково, цей вішліст мати, щоб відстежувати, що відбувається з цією компанією вашою під час знижень на ринку», — підкреслила експерт.