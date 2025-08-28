Multi від Мінфін
28 серпня 2025, 11:27

Trump Media придбає CRO на $6,4 млрд

SPAC-фірма Yorkville Acquisition Corp, TMTG та Crypto.com уклали остаточну угоду про об'єднання бізнесу. Сторони створять Trump Media Group CRO Strategy, Inc. — керування цифровими активами з фокусом на придбанні CRO. Про це пише Forklog.

SPAC-фірма Yorkville Acquisition Corp, TMTG та Crypto.com уклали остаточну угоду про об'єднання бізнесу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Yorkville Acquisition Corp. подасть заявку на розміщення звичайних акцій класу A на біржі Nasdaq під тикером MCGA.

Казначейство нової структури складатиметься з:

  • 6,3 млрд CRO (19% від загальної емісії) вартістю $1 млрд;
  • $200 млн у фіаті;
  • $220 млн у вигляді обов'язкових варантів;
  • додаткової кредитної лінії на $5 млрд.

«Стратегія Trump Media Group CRO полягає у використанні отриманих коштів для створення резерву цифрових активів у CRO», — йдеться у пресрелізі.

TMTG також додасть підтримку токена Cronos у соцмережу Truth Social та стрімінгову платформу Truth+. Crypto.com надасть інфраструктуру для криптогаманців.

У березні Trump Media та криптобіржа вже підписували необов'язкову угоду. Метою співпраці назвали запуск серії біржових фондів під брендом Truth.Fi. Тоді CRO також продемонстрував зростання на 30%.

Ставка на беттінг

Паралельно в Axios довідалися про інвестиції венчурного фонду 1789 Capital, партнером якого є Дональд Трамп — молодший у платформу передбачень Polymarket.

За інформацією журналістів, фонд вклав «двозначну суму мільйонів». Раніше Founders Fund оцінив проэкт більш ніж у $1 млрд.

У рамках операції Трамп-молодший увійде до консультаційної ради Polymarket.

1789 Capital вперше почав переговори з платформою близько 18 місяців тому, але фонд чекав на появу чіткого юридичного шляху для виходу на ринок США.

Організація розглядає Polymaket як можливого претендента на IPO. У його портфель також входять SpaceX та Anduril.

