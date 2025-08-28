Китайський автовиробник Chery планує IPO у Гонконгу на $1,5 млрд

Chery Automobile, найбільший експортер автомобілів з Китаю, планує первинне публічне розміщення акцій у Гонконгу, яке може принести близько $1,5 млрд вже наступного місяця, повідомив Bloomberg.

Що відомо

Обсяг та термін угоди все ще обговорюються і можуть змінитися залежно від ринкових умов. Регулятор цінних паперів Китаю схвалив плани Chery щодо випуску до 698,9 мільйона звичайних акцій у Гонконгу.

За даними звіту, державний автовиробник, який збирає автомобілі Jaguar та Land Rover у Китаї, за перші дев'ять місяців 2024 року отримав виторг у розмірі 182 мільярдів юанів ($25 млрд).

Примітно, що серед організаторів IPO немає жодного американського банку, а координаторами виступають China International Capital Corp., Huatai Securities, GF Securities і CITIC Securities, повідомляє Bloomberg.