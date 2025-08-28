Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжило на рік дозвіл на імпорт до країни деяких категорій алмазів російського походження. Це випливає з ліцензії, опублікованої на сайті відомства 27 серпня.
28 серпня 2025, 9:11
США на рік продовжили ліцензію на імпорт алмазів з росії
Нова ліцензія за підписом директора Офісу контролю за іноземними активами Бредлі Сміта дозволяє імпорт «неіндустріальних діамантів» вагою 1 карат і більше, які перебували поза росією після 1 березня 2024 року, та вагою 0,5 карата, що були за межами РФ після 1 вересня 2024 року.
Імпорт алмазів російського походження, включно з їх розміщенням у зовнішньоторговельній зоні США, залишається забороненим.
Ліцензія діятиме до 1 вересня 2026 року.
Джерело: Мінфін
