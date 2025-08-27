У «Дії» з'явилася нова послуга: реєстрація місця проживання в гуртожитку

Відтепер студенти можуть зареєструвати своє місце проживання в гуртожитку онлайн через портал «Дія». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Як зареєструватися в гуртожитку через «Дію»

Процес складається з п'яти кроків:

Авторизуйтеся на порталі «Дія».

Перейдіть у розділ «Послуги» та оберіть «Зміна місця проживання».

Вкажіть ваш навчальний заклад та гуртожиток.

За потреби введіть номер і дату договору про проживання.

Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпис або КЕП та надішліть її.

Після схвалення заяви уповноваженою особою університету, ви отримаєте сповіщення про необхідність сплати адміністративного збору. Далі заява автоматично буде передана до органу реєстрації місця проживання.

Скористатися послугою можуть лише студенти, які не є військовозобов'язаними, мають картку платника податків та вже підписали договір про проживання.

Наразі до проєкту вже долучилися 23 навчальні заклади.