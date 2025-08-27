«Дія» готує шість нових цифрових сервісів, які спростять отримання державних послуг для українців. Серед них АІ-асистент, онлайн-нотаріат, електронний акциз, комплексні послуги для ветеранів, базова соціальна допомога та витяг про несудимість з апостилем. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
АІ-асистент, соцвиплати та інші: у «Дії» з’являться шість нових сервісів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Найближчим часом у «Дії» з’являться
-
АІ-асистент на порталі «Дія» — перший у світі національний штучний інтелект, що надаватиме державні послуги. Перший доступний сервіс — довідка про доходи. Згодом можна буде отримувати консультації та інші послуги просто, написавши запит у чат людською мовою.
-
«е-Нотаріат» — історичний крок для цифрової держави. Українці зможуть оформлювати нотаріальні послуги онлайн, що забезпечить високу якість, зручність і економію коштів.
-
«е-Акциз» — цифрова трансформація сфери акцизних марок. Лише за рік через нестачу податків Україна втрачає близько 30 млрд грн. Електронна марка дозволить перевіряти легальність алкоголю та тютюну, просто скануючи код у «Дії».
-
Шлях пораненого — комплексний онлайн-сервіс для ветеранів та військових і їхніх родин. Всі процеси взаємодії з держорганами будуть автоматизовані, без черг і паперових документів.
-
Базова соціальна допомога — унікальний сервіс, що об'єднає всі соцвиплати в одну заявку. Подати її можна буде через «Дію» без паперової бюрократії.
-
Витяг про несудимість з апостилем — разом із МВС в Мінцифри працюють над тим, щоб документ можна було замовити з доставкою. Зараз його отримати можна лише за однією адресою в Києві, новий сервіс усуне цю незручність.
Коментарі