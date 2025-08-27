АІ-асистент, соцвиплати та інші: у «Дії» з’являться шість нових сервісів

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

АІ-асистент на порталі «Дія» — перший у світі національний штучний інтелект, що надаватиме державні послуги. Перший доступний сервіс — довідка про доходи. Згодом можна буде отримувати консультації та інші послуги просто, написавши запит у чат людською мовою.

«е-Нотаріат» — історичний крок для цифрової держави. Українці зможуть оформлювати нотаріальні послуги онлайн, що забезпечить високу якість, зручність і економію коштів.

«е-Акциз» — цифрова трансформація сфери акцизних марок. Лише за рік через нестачу податків Україна втрачає близько 30 млрд грн. Електронна марка дозволить перевіряти легальність алкоголю та тютюну, просто скануючи код у «Дії».

Шлях пораненого — комплексний онлайн-сервіс для ветеранів та військових і їхніх родин. Всі процеси взаємодії з держорганами будуть автоматизовані, без черг і паперових документів.

Базова соціальна допомога — унікальний сервіс, що об'єднає всі соцвиплати в одну заявку. Подати її можна буде через «Дію» без паперової бюрократії.