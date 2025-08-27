Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 18:45

Данія виділить ще 500 млн крон на підтримку інвестицій в Україну

Данія виділить Фонду для України, який сприяє залученню інвестицій в Україну додатково щонайменше 500 млн данських крон. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Данія виділить Фонду для України, який сприяє залученню інвестицій в Україну додатково щонайменше 500 млн данських крон.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кошти будуть спрямовані на гарантування Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій данських компаній у проєкти з відбудови.

Під час зустрічі сторони підписали Меморандуму про взаєморозуміння, який продовжить і посилить співпрацю між країнами в межах данської моделі підтримки.

«Візит у Данію починається з важливого рішення — уряд Данії виділяє 500 млн крон на Фонд для України. Це гарантійний капітал, який дозволяє EIFO підтримати інвестиції й експортні проєкти щонайменше на 1,5 млрд крон. Такий механізм знижує ризики для бізнесу і відкриває шлях для данських компаній до участі у відбудові. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Данії від першого дня повномасштабної війни», — зазначила Юлія Свириденко.

На сьогодні вже близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну. Уряди Данії та України постійно працюють, щоб створити найбільш сприятливі умови для інвестицій та співпраці між українським і данським бізнесом. Данія активно залучена до фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів.

Зокрема гарантування Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій допомогло Україні отримати імпортне обладнання для будівництва ІІ черги Тилігульської вітроелектростанції, що посилює енергетичну безпеку нашої держави.

«Вдячні Уряду Данії за розширення обсягів підтримки через EIFO і збільшення доступного фінансування для Фонду для України. Це означає, що данські компанії активніше працюватимуть на нашому ринку, адже ЕКА покриватиме їхні ризики при інвестуванні», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Своєю чергою Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу підкреслив, що Данія від першого дня жорстокої війни стоїть пліч-о-пліч з Україною і залишається поруч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
