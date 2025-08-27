Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 18:25

Китайський конкурент Nvidia збільшив виторг на 4 000% за рік

Китайська компанія з виробництва напівпровідників Cambricon повідомила про рекордний прибуток у першій половині року, що свідчить про зростання впливу місцевих конкурентів Nvidia. Це відбувається на тлі прагнення Пекіна розвивати власну технологічну індустрію, повідомляє CNBC.

Китайська компанія з виробництва напівпровідників Cambricon повідомила про рекордний прибуток у першій половині року, що свідчить про зростання впливу місцевих конкурентів Nvidia.
Cambricon є однією з багатьох компаній у Китаї, які змагаються за те, щоб стати альтернативою американському гіганту Nvidia у виробництві чипів для навчання та роботи з моделями штучного інтелекту.

У першому півріччі 2025 року дохід Cambricon зріс більш ніж на 4 000% у порівнянні з минулим роком, сягнувши 2,88 млрд китайських юанів ($402,7 млн), а чистий прибуток досяг рекордної позначки в 1,04 млрд юанів ($145,5 млн).

Хоча ці цифри все ще значно менші за доходи Nvidia, вони показують, як китайські компанії шукають альтернативу американським технологіям через постійні загрози торгових обмежень.

Раніше цього року Nvidia було заборонено продавати до Китаю свій спрощений чип H20. Хоча експорт згодом було відновлено, компанія тепер змушена відраховувати 15% доходу від цих продажів уряду США. Тим часом Китай, за повідомленнями, закликає місцеві фірми не купувати чипи H20.

Зростання акцій Cambricon

Акції Cambricon зросли більш ніж удвічі за цей рік, а її ринкова капіталізація збільшилася на понад $40 млрд, сягнувши загальної вартості приблизно в $80 млрд.

Попри це, китайські конкуренти Nvidia все ще стикаються з багатьма проблемами, оскільки їхні технології значно відстають, а експортний контроль обмежує доступ до найсучасніших методів виробництва чипів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
