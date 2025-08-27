Євро впало нижче 48 гривень: НБУ оновив курси валют

Національний банк України встановив на 28 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,32 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 8 копійок. Європейська валюта подешевшала на 38 копійок.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Офіційні курси гривні щодо інших валют

Офіційний курс на 28 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3222 гривні за 1 долар (-0,0825 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,8800 гривні за 1 євро (-0,3855 грн).

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту